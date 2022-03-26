Kongreye katılan Doç. Dr. Adnan Yener "Yener Tekniği"ni anlattı.

Türkiye’nin Dört Bir Tarafından Hekim Adaylarının Ve Tecrübelerini Hekim Adayları İle Paylaşmak İsteyen Alanında Uzman Birçok Hekimin Katılımı İle İçeriğindeki Workshoplar Sayesinde Tıp Fakültesi Öğrencileri Hem Sosyal Programlarda Bir Araya Gelerek Yorgunluklarını Attı Hem De İnteraktif Eğitimler İle Yeni Beceriler Edindi.

Kahramanmaraş’ın başarılı doktorlarından Doç. Dr. Adnan Yener Kahramanmaraş Necip Fazıl Kadın Doğum Hastanesinde geliştirmiş olduğu Türk doktordan tıp dünyasında bir ilk dedirten, Tubal Reanastomozda Yeni Bir Teknik Bularak Tıp Dünyasına İsmini Altın Harflerle Yazdıran Doç. Dr. Adnan Yener’in Çalışması “YENER TEKNİĞİ” nin ayrıntılarını paylaştı.

Ksü Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda Düzenlenen Program 25-27 Mart Tarihleri Arasında Misafirlerini Ağırlayacak.

Program Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener Tubal Reanastomozda Yener Tekniği’nin Yapılan Çalışmalar Sonunda Çok Verimli Bir Yöntem Olduğunun Kanıtlandığına Dikkat Çekti.