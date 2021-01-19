''Kontağı çevirmeden kaputa vur''

Özellikle araçların motor kısmındaki sıcaklıktan faydalanarak soğuktan korunmaya çalışan sokak hayvanları için vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın ve Müdahale Şube Müdürü Ahmet Ekici, ‘sabahları araç etrafını kontrol ederek, kabut içerisine sığınan bir kedinin olup olmadığı kontrol edilmelidir’ dedi.