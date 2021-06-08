Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu:1 yaralı
Elbistan Malatya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil buğday tarlasına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 08.06.2021, 19:06
Edinilen bilgiye göre, Malatya yönünden Elbistan istikametine ilerlemekte olan Ramazan D.’nin (68) kullandığı 44 PT 782 plakalı otomobil, İkizpınar Mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Seda D. Yaralandı.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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