Kontrollü normalleşmeyle Pazar günü sokağa çıkıldı
Kısıtlamaların ardından kontrollü normalleşme ile Kahramanmaraş halkı güneşli bir pazar günün fırsata çevirerek adeta sokaklara döküldü.
KAHRAMANMARAŞ 07.03.2021, 11:31 07.03.2021, 12:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası kontrollü normalleşmeye ilk adım atıldı.
Uzun bir süredir evlerinde kalan Kahramanmaraş halkı bahardan kalma bir pazarı fırsata çevirerek sokaklara döküldü.
Şehrin en işlek caddelerinde kısıtlama sonrası hareketlilik yaşandı.
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