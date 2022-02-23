Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, ağaçlara çarparak devrildi.
KAHRAMANMARAŞ 23.02.2022, 23:47
Burakcan B. (26) idaresindeki 46 ADS 312 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Kayseri kara yolunda seyir halindeyken önüne aniden köpek çıktı.
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, refüjde bulunan ağaçlara çarparak devrildi.
Otomobilde maddi hasar oluşurken, kazadan şoför yara almadan kurtuldu.
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