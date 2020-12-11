Kore gazisi koronavirüse yenildi!
Kahramanmaraşlı Kore Gazisi, koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 11.12.2020, 19:15
Dulkadiroğlu İlçesi Duraklı Mahallesi’nde yaşayan Kore Savaşı Gazisi Yaşar Kara (89), kornavirüse yakalandı. Bir süredir hastanede tedavi gören Kore Gazisi Yaşar Kara, durumunun ağırlaşması sonucu yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kore Gazisi Yaşar Kara’nın cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından koronavirüs tedbirleri doğrultusunda Sarıkaya Mahallesi Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
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