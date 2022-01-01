Korona virüs temaslısı yolculuk ederken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İlçe jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında araçta yolcu olarak bulunan Ü.K’nın (17) kimlik sorgulamasında Covid-19 temaslısı olduğu, ikametinde karantina altında bulunması gerektiği tespit edildi. Karantina kurallarını ihlal eden Ü.K hakkında yasal işlem başlattı.