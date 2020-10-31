Koronavirüs salgını Kahramanmaraş’ta alarm veriyor! Ev gezmeleri ve altın günleri…

Koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesiyle kadın hasta sayısında da artış gözlendi.



Bunun en önemli nedeninin ise ev gezmeleri ve altın günleri olduğu tespit edildi.



Zira kadın hastaların bulaş kaynaklarının neredeyse tamamına yakını komşu ve akrabalar.



Kış aylarına girerken pandeminin şiddetinde de artış yaşanıyor.



Kahramanmaraş başta olmak üzere, büyükşehirlerdeki vaka artışında kapalı mekânlara geçilmesinin etkisinin büyük olduğu değerlendiriliyor.