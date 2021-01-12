Koronavirüs salgını onları da olumsuz etkiledi!
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok sektör kötü etkilenmişti.
KAHRAMANMARAŞ 12.01.2021, 17:41 12.01.2021, 18:31
Bu sektörlerin içerisinde yer alan avukatların, salgın gölgesinde duruşmaları azalarak işleri durgunlaştı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AV. Hacı Ali Akbaba, pandeminin avukatlar üzerindeki etkilerini anlattı.
Konuşmasının devamında Akbaba, yeni görevine başlamış meslektaşlarına da uyarılarda bulundu.
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