Koronavirüs sürecinde rezervasyonlar ve tatil fiyatları ne seviyede?

Dünya çapında küresel bir salgın haline gelen koronavirüs salgını sürecinde yeni normalleşme dönemine girilmesiyle artık tatil planları da yapılmaya başlandı.

Salgın nedeniyle bu sezon ülke dışından çok fazla turistgelmeyecek, bu yüzdende tatil beldelerindeki tesislerin fiyatları ve doluluk oranları merak ediliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan NYZ Tur Seyahat Acentesi Yetkilisi Veysel Atlıhan Altunbaş rezervasyonların halen devam ettiğini ve fiyatlarında erken rezervasyon dönemiyle aynı olup her hangi bir değişikliğe gidilmediğini vurguladı.