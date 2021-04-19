Koronavirüs tablosunda yeni vaka ve can kayıpları hız kesmedi

55 bin 802 yeni vaka ve 318 ölüm ile rekora koşan Türkiye rakamlarla tüyleri ürpertmeyi başardı.

Andeminin ilk gününden bu yana ilk kez 318 rakamlı ölüm sayısı görülürken uyarılarda peş peşe geldi.

Aktif vaka sayılarının 1 Mart’tan bu yana %400 arttığı söyleniyor hal böyle devam ederse tamamen kapanmaya kadar yol açabilir.

Haber: Emre Ataç

