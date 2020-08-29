Koronavirüs tedbirlerine uyarak topluma örnek düğün yaptılar!

Sosyal mesafe kuralına uydular. Maskesiz kimseyi içeri almadılar.





Kahramanmaraş’ta yapılan düğünde koronavirüs tedbirlerine harfiyen uyuldu.



Düğün boyunca hiç kimse birbirine sarılmadı. Tebrikler el selamı ile yapıldı.



Rahime Nur ve Faruk Ertürkmen çifti dışında kimse oynamadı, dans etmedi.





Uyarılar dikkate alınarak yapılan düğün örnek oldu.



