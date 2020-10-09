Koronavirüse yakalanan baba çocuğuna olan hasretini böyle gideriyor

Elbistan’da coronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra evinde karantinaya alınan baba, 1 yaşındaki çocuğunu camın ardından sevip, cep telefonundan açtığı çizgi filmi izleyerek birlikte vakit geçiriyor.

Bir yaşındaki oğlu Mehmet Ege ile camın ardından iletişim kurmaya çalışan baba, o anları da başka insanlara örnek olması için cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaşıyor.

Günün büyük bir kısmını annesi Zehra ile geçirmek zorunda kalan Mehmet Ege, baba özlemini de annesinin yardımıyla gidermeye çalışıyor. Mutfak kapısının penceresinden sağlanan iletişim ilginç anlara sahne oluyor.

Kaydettiği bir videoda, bir haftalık karantinanın eşi ve çocuğundan ayrı kalması dolayısı ile bir yıl gibi geldiğini söyleyen Kekeç, camın ardından iletişim kurmaya çalışarak hasret gidermeye çalıştıklarını belirterek, insanların sevdiklerinden ayrı kalmaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Yaşadığı zor durumu cam arkasından anlatan Levent Kekeç, ailelere sevdiklerinden ayrı kalmamak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Kekeç: “ Geçtiğimiz hafta içinde yaptırdığım test sonucunda pozitif tanısı konuldu. Şikayetlerim tat ve koku kaybıydı. Süreci normal gribal enfeksiyon gibi atlatıyordum. Sonucum pozitif geldiği andan itibaren evimde karantinaya girdim. Eşimden çocuğumdan ayrı kaldım ve tüm ortak alanlarımızı kısıtladık. Tek kullanımlık ürünleri kullandım. Pozitif çıktığı aynı gün filyasyon ekipleri gelip teşhisi bana aktardı. Kullanmam gereken ilaçları verdiler. Beş günlük ilaç tedavi sürecim oldu. Şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum. Karantina sürecim yarın itibari ile bitiyor. Bu süreçte en çok zorlandığım husus eşim ve çocuğumdan ayrı kalmak tabiki. Kesinlikle temas kuramıyorsunuz çünkü onları enfekte etme ihtimali söz konusu. Bu durumu düşününce biz de balkondan, diğer camdan bir şekilde birbirimize seslenerek süreci geçirmeye çalıştık. Yeri geldi üzüldük, ağladık bu zorlu süreçte. Şükürler olsun, şuan sağlığıma kavuştuğumu düşünüyorum. Biran önce karantina sürecimin sona ermesini bekliyorum. Eşimi ve oğlumu çok özledim. Onlara sımsıkı sarılmak istiyorum.” İfadelerini kullandı.