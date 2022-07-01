Koruyucu aileler ve çocukları, piknikte keyifli anlar yaşadılar!

Atatürk Parkında Düzenlenen Piknik Programına Kent Protokolü Koruyucu Aileler Ve STK Temsilcileri Katılım Sağladı.

Yöresel Sanatçılar Birbirinden Güzel Eserleri Seslendirirken Çocuklar İse İp Çekmeden Çuval Yarışına Birçok Oyunla Keyifli Vakit Geçirdiler.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Koruyucu Ailenin Önemine Dikkat Çekti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Yaptığı Açıklamada Kurum Olarak Her Türlü Desteği Verdiklerini Ve Vermeye Hazır Olduklarını Söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen İse Her Zaman Ailelerin Ve Onların Değerli Evlatlarının Yanlarında Olduklarını Söyledi.

Koruyucu Aile Derneği Kurucu Başkanı Hayati Dertli Tüm Vatandaşları Koruyucu Aile Olmaya Davet Etti.