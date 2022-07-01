Koruyucu aileler ve çocukları, piknikte keyifli anlar yaşadılar!
"30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla koruyucu aileler ve çocukları düzenlenen piknikte bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.
KAHRAMANMARAŞ 01.07.2022, 13:50 01.07.2022, 15:58
Atatürk Parkında Düzenlenen Piknik Programına Kent Protokolü Koruyucu Aileler Ve STK Temsilcileri Katılım Sağladı.
Yöresel Sanatçılar Birbirinden Güzel Eserleri Seslendirirken Çocuklar İse İp Çekmeden Çuval Yarışına Birçok Oyunla Keyifli Vakit Geçirdiler.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Koruyucu Ailenin Önemine Dikkat Çekti.
Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Yaptığı Açıklamada Kurum Olarak Her Türlü Desteği Verdiklerini Ve Vermeye Hazır Olduklarını Söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen İse Her Zaman Ailelerin Ve Onların Değerli Evlatlarının Yanlarında Olduklarını Söyledi.
Koruyucu Aile Derneği Kurucu Başkanı Hayati Dertli Tüm Vatandaşları Koruyucu Aile Olmaya Davet Etti.
Namaz Vakti 01 Temmuz 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31