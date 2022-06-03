Koruyucu ailesi oldukları çocuklarının heyecanını yaşadılar

İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen koruyucu aile eğitimlerini tamamlayan çöplü ailesi yanına koruma ve bakım altında olan çocuk yerleştirildi.

Koruyucu ailesiyle mutlu bir aile ortamına kavuşan çocuk bugünde sünnet oldu.

Koruyucu ailesi olan küçük yavruyu sünnet ettirmek için başvuru yaptıklarını ve sünnet için büyük bir heyecanla alış veriş yaptıklarını belirten baba Hanifi Çöplü bugünde Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sünnet işleminin gerçekleştiğini belirtti.

Minik yavrunun kirvesi olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.