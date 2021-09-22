Köşesinde 'Yedi Güzel Adam’ın Maraş’ını' Anlattı

Akşam Gazetesi Yazarı Bedir Acar, köşe yazısında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yayıma hazırlanan “Yedi Güzel Adam’ın Maraş’ı” adlı eseri değerlendirdi. Satırlarında Kahramanmaraş’ın Türk Edebiyatı tarihinde müstesna bir yeri olduğunu ifade eden Acar, Kültür Yayınları’ndan da övgüyle bahsetti. Köşe yazısında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den, “İnsan, kalbine doğduğu toprakların çocuğudur; kalbine doğduğu toprakların güneşiyle ısınır da içinin buzlarını çözer. Yersiz/yurtsuzluk insan için çürütücü bir durum olur” alıntısına yer veren Acar kültür sanat dostlarına, “Bir kitap var elimde; içine doğulan, havası solunan toprakların, renklerin, kokuların, insanda bıraktığı izlere, etkilere dair çok şey anlatan... Kitabın sarı zemin kapağında yedi güzel adam sureti... Her biri edebiyatımızın parlayan yıldızları” cümleleriyle seslendi.

Edebiyatın Başkenti Vurgusu

İncelemesinde kitabın içeriğine de vurgu yapan Acar, “Aynı zamanda, bizzat yedi güzel adamın kaleminden çıkma, Maraş üzerine, ya da içinden Maraş geçen yazıları da yine kitabın sayfaları arasında. Kitabın bir başka güzel yanı da yedi güzel adamın birbirlerinin edebiyat ve düşünce evrenine dair düşüncelerini kaleme aldıkları metinleri de içeriyor olması” ifadeleriyle izlenimlerini paylaştı. Gazeteci Acar ayrıca, “Yedi Güzel Adam olarak anılan bu isimlerin ortak bir özelliği daha var: Kahramanmaraş'tan yollarının geçmiş veya Maraş'ın atmosferinden beslenmiş olmaları” diyerek şehrin Türk Edebiyatı’ndaki yerine dikkatleri çekti.