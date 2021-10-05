Köşürge’nin 12 kilometrelik yolu yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yatırım Programı kapsamında ulaşım ağını güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Onikişubat ilçesinde yer alan Köşürge Mahallesi oldu. Dağınık yerleşim yerlerinden oluşan mahallenin toplamda 12 kilometrelik arterinde genişletme çalışmalarının ardından asfalt uygulamalarına da başlandı. Bölgede yer alan 6 obaya ulaşım için sıklıkla kullanılan ve daha önce stabilize olan arterde, asfalt çalışmalarıyla birlikte standart da yükselmiş olacak.

İhtiyaçlarımızı İlettik, Yapıldı

Köşürge Mahalle Muhtarı Kamil Bayrak çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz bir süre önce bölge muhtarlarımızla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ü ziyaret etmiştik. Orada yaptığımız görüşmede, mahallemizin eksiklerini ve ihtiyaçlarını ilettik. Görüşmemizin ardından bölgemiz incelendi, yolumuzda planlama yapıldı. Şimdi 12 kilometrelik bir çalışma yapılıyor. Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Hayrettin Güngör’e şahsım ve mahalle halkım adına teşekkür ederim” diye konuştu.