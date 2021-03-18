Koton Mensucat'tan dünyada bir ilk! Kenevirden kumaş üretimine başladı

Avrupa’ya Türkiye’nin adını duyurarak ihracat yapan Koton Mensucat hız kesmeden Türkiye’nin adını Avrupa’ya duyurmaya devam ediyor.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Genel Merkez Yönetimi ve MÜSİAD Adana Yönetimi Koton Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu'yu ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında heyet Koton Mensucat fabrika alanını gezerek ustalardan bilgiler aldı.



Ziyaret sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Koton Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu'yu ziyaretlerinden dolayı MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'a ve MÜSİAD yönetimine teşekkürlerini iletti.



MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ise yaptığı açıklamada ‘Türkiyenin ihracatında büyük bir öneme sahip olan Koton Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu'ya ve ekibine bu başarılı işlerinden dolayı teşekkür ederim ve yeni tesislerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum’ ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli konuşmasında kenevirden kumaş üreterek Türkiye’de ve Dünyada bir ilki gerçekleştiren Koton Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu'ya başarılarının devamını diliyorum dedi.

