Kovalamaca sonucu yakalanan kişi ehliyetsiz çıktı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 20.04.2022, 14:56 20.04.2022, 15:04
İsmetpaşa Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.
Ekipler, ihtara uymayan otomobili, yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucu Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde durdurdu.
Yapılan incelemede sürücü A.B'nin ehliyetinin olmadığı ve bu yüzden kaçtığı anlaşıldı.
Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak ve kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli maddelerden 8 bin 850 lira cezai uygulandı.
Otomobil çekiciyle otoparka çekildi.
Öte yandan, sürücüyle otomobilde bulunan iki kişi, adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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