Köylü kadınların dokudugu anadolu halıları ihracata gönderiliyor!

Kadınların ilmek ilmek dokuduğu Anadolu motifli halılar, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin ardından Japonya'ya da ihraç ediliyor

Köylü kadınlar Anadolu köy hayatını anlatan,kök boyasından hayat ağacı motifleriyle halı dokuyup ihracata gönderiyorlar. Ayrıca Kapadokya'ya da gönderilen dev halılar turistlerin gözdesi oluyor.Köy halkından 95 kadın arı gibi halı döküyorlar. Rengarenk haliları kadınlar dokuyor,Halk Eğitim Müdürlüğü de ihracata gönderiyor. Yıllık, dev ebatlarda 200 halı döküyorlar.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce ilin 5 noktasında 16 yıl önce açılan halıcılık kursu sayesinde yüzlerce kadın meslek sahibi oldu.

Kurslarda kadınlar, başta Anadolu motifleri olmak üzere çeşitli örneklerin yanı sıra hayal dünyalarını dokudukları halıya yansıtıyor. Kök boyasıyla renklendirilen yün iplikler, günlerce ilmek ilmek dokunarak halı haline getiriliyor.

Kimi zaman çocuklarıyla gelerek halı tezgahlarının başına geçen kadınlar, bir metrekare halı için 11 bin düğüm atıyor.