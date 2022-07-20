Kozludere mahallesinde kiraz hasadı devam ediyor
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kozludere mahallesinde kiraz hasadı devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.07.2022, 12:30 20.07.2022, 16:46
Şehir merkezine 18 km uzaklıkta olan Kozludere mahallesinin cevizinin meşhur olduğu kadar kirazı da çevre illerden rağbet görüyor.
Aroması ve lezzetiyle eşsiz olan Kozludere kirazının hasadı devam ediyor. Ama üreticiler aracılardan dertli.
Kozludere Mahallesi Muhtarı Mustafa Edikli Aksu Habere, mahallede yaşayanların geçimini kirazdan sağladığını söyledi.
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