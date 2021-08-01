KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.08.2021, 14:39
Kamu Personel Seçme Sınavı, saat 10.15'te başladı. Adaylar, ilk oturumda 120 sorudan oluşan Genel Yetenek-Genel Kültür sorularını cevapladı.
Eğitim Bilimleri Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak. Sınavda 80 soru için 100 dakika verilecek.
Sınav öncesi binalar dezenfekte edildi. Adaylara girişlerde maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınav görevlileri ve adayların koronavirüs durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.
Koronavirüs durumu olan adaylar ayrı salonlarda sınava alındı. Sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için nüfus müdürlükleri de açık.
Sınav sonuçlarının ise 16 Eylül'de duyurulması planlanıyor.
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