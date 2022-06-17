Kredi kartı olanlar dikkat: Banka kart aidatını iade etti
Kahramanmaraş'ta bir kredi kartı sahibi, hesabından yaklaşık bin liralık kartı aidat ücreti kesildiği gerekçesiyle yargı yoluna gitti. Mahkeme tüketiciyi haklı buldu; bankanın kesilen ücreti faiziyle ödemesine karar verdi.
Kahramanmaraş'ta yaşayan bir banka müşterisi, yaklaşık bin liralık kart aidatına itiraz etti; mahkeme tüketici lehine karar vererek ücret iadesine hükmetti.
Yasal süreç, banka müşterisinin Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmasıyla başladı.
Heyet başvuru sahibini haklı buldu; banka karara itiraz edince dosya mahkemeye taşındı.
Mahkeme bankanın aidatsız kart seçeneği varken, müşteriye bilgi verip vermediğini tespit edemedi.
Müşteriden kesilen paranın faiziyle geri ödenmesine karar verildi.
"EKSTRENİZİ KONTROL EDİN"
Tüketiciler kredi kartı aidatlarına internet üzerinden itiraz edebiliyor.
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da, bankaların "Puan birikmez taksit yapamazsınız" diyerek aidat aldıklarının altını çizdi.
Ağaoğlu; tüketicileri, aidatsız kart kullanma hakkına sahip olduklarını belirterek ekstrelerini kontrol etmeye çağırdı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31