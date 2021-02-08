KSÜ 12’nci fakültesine kavuştu: Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesinin üniversitemize kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “KSÜ olarak 29 yılı geride bırakan köklü bir üniversiteyiz. Üniversitemiz ilk günkü heyecanıyla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Üniversite yönetimi olarak KSÜ’yü bulunduğu noktadan daha yukarılara taşımak her zaman en büyük hedefimiz oldu.” dedi.

Son 3 yılda; Diş Hekimliği Fakültesinin hazırlıklarının hızlı bir şekilde tamamlanarak 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında ilk öğrencilerini aldığını ve 6 Temmuz 2018’de Sağlık Bilimleri Fakültesinin üniversitemize kazandırıldığını hatırlatan Rektör Can, “Bugün ise Spor Bilimleri Fakültesini üniversitemize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Hazırlıktan başvuruya her aşamasını yakinen takip ettiğimiz Spor Bilimleri Fakültemizin kurulmasına katkı sağlayan siyasetçilerimize, bütün bürokratlara ve Yükseköğretim Kurulu yetkililerine şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Spor Bilimleri Fakültesine sahip olmanın sorumluluğunun farkında olduklarını belirten Rektör Can, bundan sonra daha fazla araştırma, inceleme, spor bilimleri alanında üretme ve toplumsal çalışmaları zenginleştirme vb. alanlarda çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Spor Bilimleri Fakültemizin 2 Profesör, 3 Doçent, 5 Dr. Öğretim Üyesi ve 8 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 18 akademik ve 7 idari personeli bulunduğunu belirten Rektör Can, fakülte bünyesindede 3 bölümde eğitim-öğretime devam edilmekte; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ile Antrenörlük Eğitimi bölümlerinde lisans, 2. Öğretim Spor Yöneticiliği tezsiz yüksek lisans ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında ise yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimlerin sürdüğünü söyledi.