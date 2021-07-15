KSÜ 15 Temmuz şehitleri için yürüdü: 'Türkiye Geçilmez' dedi

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, rektör yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak ve Prof. Dr. Kadir Salatalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Fatih Tiyek, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ökkeş Alparslan Gençay, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş programının açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

15 Temmuz ihanetini unutmamak ve şehitlerimizi rahmetle anmak üzere bu etkinliği tertip ettiklerini belirten Rektör Can, vatan için fedayı can eyleyen bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarak konuşmasına başladı.

“15 Temmuz 2016’da Türk Milleti kendi iradesine sahip çıkmıştır. Milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde hainlerin karşısında durmuş ve darbeci hainlere geçit vermemiştir.” diyen Rektör Can, “Bu tür teşebbüs niyetini taşıyanlar bundan sonra da karşılarında kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla bu milleti bulacaklardır.” ifadelerini kullandı.

Fetö’nün 40 yıl boyunca din istismarı yaptığını hatırlatan Rektör Can, gençlere zihinlerini, beyinlerini kimsenin emrine vermeden, inanç ve kültürlerini birincil kaynaklardan öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konuşmasını birlik ve beraberliğimizin daim olması temennisiyle tamamlayan Rektör Can, “Biz bir ve beraber olursak, bu tür hain emel sahipleri hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır.” dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ökkeş Alparslan Gençay da ‘Türkiye Geçilmez’ sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş programına ilişkin bilgiler verdi.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasıyla Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve katılımcılar Sersem Yaylası’na yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar Sersem Yaylası zirvesinde şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşımızı okudular.

Katılımcılar Sersem Yaylası zirvesinde ve yürüyüş parkuru boyunca çevreye yayılan çöpleri toplayarak, çocuklara ve gençlere çevre bilincinin aşılanması noktasında önemli bir farkındalığa imza attılar.

Program Başkonuş Mesire Alanı’nda verilen öğle yemeğiyle son buldu.