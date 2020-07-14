KSÜ 2019-2020 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kovid-19 tedbirleri alınarak 2019-2020 akademik yılı mezuniyet töreni düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 14.07.2020, 16:52 14.07.2020, 17:11
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Mezuniyet töreninde sosyal mesafe kurallarına uygun ve tedbirler kapsamında bölüm birincileri katılarak gerçekleştirildi.
Törende, KSÜ Ziraat Fakültesi öğrencisi ve üniversite birincisi Merve Mürüvvet Dağ, mezuniyet isim kütüğüne isminin yazılı olduğu plaketi çaktı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, mezun olan öğrencilere başarılar diledi, törene katılamayan öğrencileri de tebrik etti.
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