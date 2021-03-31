KSÜ 6 yeni ceviz çeşidi daha kazandırdı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi TÜBİTAK projesi kapsamında başlatılan ve 16 yıldır devam eden yoğun ve yorucu ıslah çalışmalarından çok önemli neticeler alınmaya devam ediyor. 10 ceviz tesciline sahip olarak melezleme ile ceviz çeşidi ıslah edip tescil eden ilk ve tek üniversite unvanına sahip KSÜ, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Prof. Dr. Mehmet Sütyemez ve Göksun Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı Dr. Öğretim üyesi Akide Özcan tarafından yürütülen ceviz melez ıslah programı kapsamında 6 yeni ceviz genotipinin ıslah ve tescil süreci daha tamamlandı. Geliştirilen 6 yeni çeşitle birlikte KSÜ, Türkiye’de bir meyve türünde en fazla çeşit ıslahı yapma ve tescil sahibi olma unvanına da sahip oldu. Ayrıca bu çeşitler ile birlikte toplamda 16 ceviz tesciline sahip olan KSÜ, bu alanda kırılması çok zor bir rekora imza attı. Öte yandan yeni ceviz çeşitlerine; ‘Bertiz Hilali’, ‘Helete Güneşi’, ‘Cerit Yıldızı’, ‘KSU 46’, ‘İstiklal 100’, ve ‘Ede’ isimleri verildi ve milli çeşit listesine kaydedildi.



“YENİ CEVİZ ÇEŞİTLERİ YERLİ VE YABANCI ÇEŞİTLERE GÖRE DAHA ÜSTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP”

Bu yeni ceviz çeşitlerinin verim ve kalite özellikleri bakımından yerli ve yabancı çeşitlere göre daha üstün özelliklere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, 6 ceviz çeşidinin hemen hepsinin dünyada en fazla yetiştirilen chandler çeşidinden daha geç yapraklanması ve önce hasat edilmesi yanında, meyve özellikleri itibariyle de daha üstün özelliklere sahip olduğu, bu melez çeşitlerin çok yakın gelecekte Türkiye ve dünya ceviz yetiştiriciliğinde önemli bir yetiştiricilik potansiyeline sahip olacağını ifade etti.