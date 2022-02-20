KSÜ, Acil Kritik Yoğun Bakım kursuna ev sahipliği yaptı!

Acil Tıp Uzmanları Derneğinin koordinesinde gerçekleştirilen kursta katılımcılara yoğun bakım toksikoloji travma gibi birçok alanda eğitim verildi.

Program sonrasında açıklamalarda bulunan acil tıp uzmanları derneği (atuder) yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Başar Cander KSÜ ailesine böyle bir kursa ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerini iletti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise emeği geçenlere teşekkür ederek acillerin ne kadar önemli bir görev üstlendiğine bir kez daha vurgu yaptı.