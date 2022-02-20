KSÜ, Acil Kritik Yoğun Bakım kursuna ev sahipliği yaptı!
KSÜ ev sahipliğinde uygulama ve araştırma hastanesinde düzenlenen acil kritik yoğun bakım kursuna Kahramanmaraş ve çevre illerden gelen yöneticiler ve acil tıp uzmanları katılım sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 20.02.2022, 12:29 20.02.2022, 17:23
Acil Tıp Uzmanları Derneğinin koordinesinde gerçekleştirilen kursta katılımcılara yoğun bakım toksikoloji travma gibi birçok alanda eğitim verildi.
Program sonrasında açıklamalarda bulunan acil tıp uzmanları derneği (atuder) yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Başar Cander KSÜ ailesine böyle bir kursa ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerini iletti.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise emeği geçenlere teşekkür ederek acillerin ne kadar önemli bir görev üstlendiğine bir kez daha vurgu yaptı.
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