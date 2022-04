KSÜ Ailesi İftar Yemeğinde Buluştu

KSÜ Avşar Yerleşkesi Merkez Kafeteryada düzenlenen iftar yemeğine Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları, üniversite üst protokolü, akademik ve idari personel ile aileleri katıldı.

Eğitim, bilim ve teknolojide Kahramanmaraş’a 30 yıldır öncülük eden KSÜ’nün aile fertlerini bir araya getiren iftar programı İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları Öğr. Gör. Arif Yücel ve Öğr. Gör. Ahmet Görüzoğlu’nun tasavvuf musikisi dinletisi eşliğinde gerçekleştirildi.

İftar yemeği sonrasında KSÜ personeli ve ailelerine hitap eden üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, iftar yemeği davetlerine icabet ettikleri için bütün katılımcılara teşekkürlerini sundu.

KSÜ ailesi olarak Ramazan ayını birlik ve beraberlik içerisinde idrak etmenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Rektör Can, “Bir ve beraber oldukça aşamayacağımız hiçbir engel, başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. Üniversitemizin bütün personeli arasında güçlü bir iletişim var. Kurum personeli arasındaki bu güçlü iletişim, kurum içerisindeki huzur ve güven ortamı güzel çalışmaların yapılmasına vesile oluyor.” dedi.

Üniversite içindeki huzur ikliminin öğrenci tercihlerini de olumlu yönde etkilediğini belirten Rektör Can, önlisans ve lisans bölümlerinde doluluk oranlarının üst düzeyde olduğunu söyledi.

Elde edilen her başarının üniversitenin her kademesinde hizmet veren personelin ortak başarısı olduğunun altını çizen Rektör Can, şehirdeki paydaşlarla, ulusal ve uluslararası düzeydeki partnerlerle tesis edilen yakın, etkili ve işlevsel işbirliklerinin de şehir ve ülke kalkınmasına ve insanlığa önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Daha nice Ramazanlarda sağlık ve mutluluk içerisinde bir arada olma temennisiyle konuşmasını tamamlayan Rektör Can, iftar programına katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.