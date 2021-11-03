KSÜ Aşçılık Programı Öğrencileri Aldıkları Uygulamalı Eğitimlerle Yemeği Sanata Dönüştürüyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve ikram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri mesleklerinin gerektirdiği becerileri uygulayarak öğreniyor.

Aşçılık Programı öğrencileri 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi Güz yarıyılı itibariyle bölüm öğretim elemanlarının gözetiminde; ‘yöresel mutfaklar’, ‘dünya mutfakları’, ‘ziyafet organizasyonu’ ve ‘gösteri servisi’ derslerini uygulamalı eğitimle öğreniyor. Ayrıca müfredatlarında bulunan ‘yemek stilistliği’ ve ‘fotoğrafçılık’ dersleri kapsamında hazırladıkları yemek tabaklarının görsellerini de birer sanat eserine dönüştürüyor.

Aşçılık Programı akademisyen ve öğrencilerini başarılı çalışmaları için tebrik eden üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “KSÜ’de teori ve uygulamayı birleştiren bir eğitim-öğretim anlayışı ile öğrencilerimizi meslek yaşamlarına hazırlıyoruz. Mezunlarımızın istihdam edilebilir düzeyde birikimle hayata atılmaları için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Büyük titizlik ve ustalıkla yaptıkları yemekleri adeta sanat eserlerine dönüştüren Aşçılık Programı öğrencilerimizin sıradan değil aranan mezunlar olacağına inancımız tam, başarılarının devamını diliyorum.” dedi