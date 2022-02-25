KSÜ, Avrupa Dayanışma Programı Gençlik Programı gönüllülük faaliyeti alanında kalite sertifikasını lider olarak almaya hak kazandı

KSÜ Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin (ABAUM) çalışmaları ve başvurusu sonucunda üniversitemiz, Avrupa Dayanışma Programı Gençlik Programı Gönüllülük Faaliyeti Alanında Kalite Sertifikasını lider olarak aldı.

Avrupa Dayanışma Programına giriş bileti olarak nitelendirilebilecek olan kalite sertifikası, kurumların Avrupa Birliği gönüllülük faaliyeti yürütücülüğü için bir ön koşul olarak kabul ediliyor.

Bu sertifika ile Avrupa Birliği ülkelerinden üniversitemizde gönüllü gelişler ile öğrencilerimizin Avrupa Birliği üye ülkelerinde gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetlerine katılımı amacıyla gidişleri sağlanacak.

Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikası ile üniversitemiz yüzlerce gencin hayatına ve hayallerine dokunarak, gençlik alanında bölgede öncü ve lider konuma gelecektir.