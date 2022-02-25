KSÜ, Avrupa Dayanışma Programı Gençlik Programı gönüllülük faaliyeti alanında kalite sertifikasını lider olarak almaya hak kazandı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Gençlik Programı Gönüllülük Faaliyeti Alanında Kalite Sertifikasını (2021-1-TR01-ESC50-098922) lider olarak almaya hak kazandı
KSÜ Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin (ABAUM) çalışmaları ve başvurusu sonucunda üniversitemiz, Avrupa Dayanışma Programı Gençlik Programı Gönüllülük Faaliyeti Alanında Kalite Sertifikasını lider olarak aldı.
Avrupa Dayanışma Programına giriş bileti olarak nitelendirilebilecek olan kalite sertifikası, kurumların Avrupa Birliği gönüllülük faaliyeti yürütücülüğü için bir ön koşul olarak kabul ediliyor.
Bu sertifika ile Avrupa Birliği ülkelerinden üniversitemizde gönüllü gelişler ile öğrencilerimizin Avrupa Birliği üye ülkelerinde gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetlerine katılımı amacıyla gidişleri sağlanacak.
Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikası ile üniversitemiz yüzlerce gencin hayatına ve hayallerine dokunarak, gençlik alanında bölgede öncü ve lider konuma gelecektir.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|27
|45
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|27
|38
|10. Gaziantep FK
|26
|36
|11. Karagümrük
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Adanaspor
|25
|34
|9. Boluspor
|24
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Bursaspor
|24
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. Arsenal
|24
|45
|6. West Ham United
|26
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|25
|40
|8. Tottenham
|24
|39
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|25
|33
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|25
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
|10. Osasuna
|25
|32
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|26
|18