KSÜ bahar dönemi başladı!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Doğa Koleji işbirliğiyle, 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Döneminin ilk gününde üniversitemiz öğrencilerine çorba ikramı yapıldı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi arasında yer alan ikram standını ziyaret eden üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, öğrencilere çorba dağıttı.
Bahar Döneminin ilk gününde üniversitemiz öğrencilerini sıcak çorba ikramıyla karşılayan Doğa Kolejine işbirlikleri için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi bugün itibariyle başladı. Bu dönemde de çok sayıda akademik, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştireceğiz. Yoğun ve bir o kadar verimli geçecek Bahar Döneminin ilk gününde öğrencilerimi sıcak çorba ikramıyla karşıladık. Güz Dönemi final sınav haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla öğrencilerimize ikramlarda bulunmuştuk, bu dönem de şehrimizin önemli eğitim kurumlarından biri olan Doğa Kolejinin destekleriyle ikramlarımızı gerçekleştirdik.” dedi.
“Öğrencilerimizi 18 Şubat 2022 Cuma günü ‘Hoş Geldiniz’ etkinliği ile karşılayacağız.” diyen Rektör Can, Üniversitemiz Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek etkinlikte konser, sergi, DJ performansı gibi birçok kültürel ve sanatsal faaliyetin yer alacağını belirtti.
Öğrencilerimize yeni dönemde başarılar dileyen Rektör Can, “Üniversitemizin şehrimizdeki kurum ve kuruluşlarla etkili ve verimli işbirlikleri, üniversitemiz öğrencilerine yönelik spor, kültür ve sanat etkinlikleri Bahar Döneminde de yoğun bir şekilde devam edecek.” diye konuştu.
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