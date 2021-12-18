Ksü Bilim Fuarı açıldı!
Ksü Tarafından Piazza Alışveriş Merkezinde Tübitak Onaylı Projelerin Sergilendiği Bilim Fuarının Açılışı Gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 18.12.2021, 16:33 18.12.2021, 17:03
Açılışa Ksü Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın Yanı Sıra Birçok Vatandaş Katılım Sağlayarak Bilim Fuarını Gezdiler.
Burada Bir Açıklama Yapan Ksü Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Emeği Geçenlere Teşekkür Ederek Bu Tür Çalışmalara Hız Kesmeden Devam Edeceklerine Vurgu Yaptı.
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