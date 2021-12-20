KSÜ Bilim Fuarı Etkinliği Piazza AVM’de Gerçekleştirildi

18 Aralık 2021 Cumartesi gerçekleştirilen açılış törenine Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kadir Saltalı ve Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Genel Sekreter Doç. Dr. Fatih Tiyek, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “Piazza yönetimi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz KSÜ Bilim Fuarı’nın açılışını yapmaktan dolayı mutluyuz. Fuarda, üniversitemiz birimlerinde devam eden ve tamamlanmış projeleri sergileme ve vatandaşlarımızla buluşturma imkânı bulduk. Yerli ve milli üretime doğru giden bu yolda yapılan çalışmaları önemsiyorum.” dedi.

Fuarın gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı KSÜ Proje Geliştirme, Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ferhan Tümer ve ekibine, katılım sağlayan tüm öğretim elemanları ve öğrencilerimize teşekkür eden Rektör Can, bundan sonra da sosyal ve bilimsel faaliyetlerle KSÜ’nün etkinliklerine devam edeceğini ifade etti.

Ev sahipliği ve desteklerinden dolayı Piazza AVM yönetimi ve çalışanlarına şükranlarını sunan Rektör Can, fuarı ziyaret eden katılımcılara da teşekkür etti.

İki gün boyunca devam eden KSÜ Bilim Fuarı etkinliğinde üniversite bünyesinde devam eden ve tamamlanmış 25 proje sergilendi.