KSÜ bölgenin en çok tercih edilen üniversitesi oldu!

Eğitim hayatlarında önemli bir adım atarak üniversiteye başlayacak olan öğrenciler için artık tek aşama olarak tercihler kaldı.

Üniversite adaylarının büyük bir heyecanla bekledikleri YKS 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek tercih kılavuzu ise 19 Temmuz’da ÖSYM tarafından yayınlandı.

KSÜ rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin son yıllardaki başarısını Aksu Haber’e paylaştı.