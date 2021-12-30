KSÜ Çocuk Üniversitesinde Mezuniyet heyecanı
Kahramanmaraş’ta 3 Yıl Önce Kurulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi mezun öğrenci vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.12.2021, 16:48 30.12.2021, 18:56
Bu anlamda sütçü imam üniversitesinin çocuk üniversitesinde 8 haftalık eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencileri eğitimlerin tamamlanmasıyla kongre merkezinde düzenlenen törenle mezun oldular.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “bundan sonraki süreçte her dönem çocuk üniversitemizden öğrencileri mezun edeceğiz” dedi.
Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, çocuk üniversitesinden bizim kurumumuza da kontenjan açan rektörümüze teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.
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