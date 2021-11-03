KSÜ Danışma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can başkanlığında, Rektör Yardımcıları ile üniversite senatosu tarafından belirlenen, ilgili birimlerin faaliyet alanında teorik veya uygulamalı tecrübeye öğretim üyeleri ve üniversite dış paydaşları olan: kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, ilgili özel sektör kurum ve kuruluşları temsilcileri, mezun temsilcisi, ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları temsilcileri, kültür-sanat ve spor alanlarından temsilciler ve KSÜ Öğrenci Konsey Başkanından oluşan Danışma Kurulu üyeleri KSÜ Kongre Merkezinde bir araya gelerek üniversitenin mevcut durumu ve hedeflerine ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Toplantı öncesinde üniversite faaliyet ve çalışmalarını içeren video gösterimi gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, göreve geldikleri ilk günden itibaren kurum ve kuruluşlarla işbirliklerini önemsediklerini ve bu yöndeki çalışmaları önemli ölçüde güçlendirdiklerini hatırlatarak, “Üniversitemiz Danışma Kurulunu oluşturan iç ve dış paydaşlarımızla birlikte üniversitemizin vizyon ve hedeflerine birlikte yön verme ve üniversitemizin etkinliğini ve tanınırlığını artırma noktasında tavsiye niteliğinde alınacak kararları önemsiyoruz. Bu manada yapılacak katkıların üniversitemizi daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Üniversitenin mevcut durumuna ilişkin verileri Danışma Kurulu üyeleri ile paylaşan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, son 3 yılda Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesini üniversitemize kazandırarak akademik ve fiziki yapıyı önemli ölçüde güçlendirdiklerini, iletişim ve hukuk fakülteleri içinde gerekli girişimleri sürdürdüklerini söyledi.

KSÜ’de teoriyi uygulamayla güçlendiren bir eğitim anlayışını benimsediklerini ve öğrencileri bu anlayış doğrultusunda hayata hazırladıklarını belirten Rektör Can, öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin artırılması içinde gerekli desteği verdiklerini ifade etti.

KSÜ Rektörlüğü öncülüğünde Teknokent ve ÜSKİM’de yürütülen çalışmalarla üniversite-sanayi-kamu işbirliklerini etkili, verimli ve sürdürülebilir bir seviyeye taşıdıklarının altını çizen Rektör Can, şehrin sahip olduğu yetişmiş insan gücü ve fiziki imkânlarının, yine şehir ve insanımız için etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için bu işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.

Kuyumculuk, metal mutfak eşyası gibi şehir ekonomisine önemli katkılar sağlayan sektörlere ilişkin hazırlanan projelerle şehir ve ülke ekonomisine katma değer sağladıklarını belirten Rektör Can, şehirle özdeşleşen diğer alanlarda da akademik altyapı ve danışmanlık desteği verdiklerini söyledi.

Üniversitenin şehirle bütünleşmesini önemsediklerini ve bu yönde projelerin sayısını artırmaya gayret ettiklerini söyleyen Rektör Can, “Üniversite çatısı altındaki her birimin kuruluş amacına uygun olarak etkin ve verimli olarak çalışmasını teşvik ediyor ve bu yöndeki çalışmaları titizlikle takip ediyoruz. Üniversite olarak eğitim, öğretim, bilim, teknoloji ve araştırma çalışmalarını başarıyla yürütürken, kültür, sanat ve spor etkinliklerini de aynı ölçüde önemsiyor ve destekliyoruz. Öğrencilerimizi donanımlı meslek profesyonelleri olarak yetiştirirken, aynı zamanda kendini doğru ifade eden, özgüvene sahip, girişimci ve lider bireyler olarak yetişmeleri için özveriyle gayret sarf ediyoruz.” dedi.

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ise 2547 sayılı ‘Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesi ile 08.10.2016 tarih ve 29851 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ‘Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik’ hükümlerine göre hazırlan ‘Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Danışma Kurulu Yönergesi’ hakkında Danışma Kurulunu bilgilendirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri dinlenirken, duş paydaşlar tarafından; öğrencilerin yurt sorunu, sivil havacılık programının açılması, üniversitenin tanınırlığının artırılması, üniversitenin önemli birim ve merkezlerinin şehre anlatılması, üniversitenin bilimsel yayın ve uygulamalı eğitim durumu, Diş Hekimliği ve tıp Fakültesi inme merkezinin güçlendirilmesi ile ilgili yöneltilen sorular Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve rektör yardımcıları tarafından cevaplandırıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Danışma Kurulu Yönergesinde üniversite Danışma Kurulu’nun görevleri şu şekilde sıralanıyor:

a) Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve yönetimsel iş süreçlerinin etkili biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Üniversite ile diğer kurumlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve işbirliklerini geliştirmek için tavsiyelerde ve girişimlerde bulunmak.

b) Üniversitenin stratejik planının hazırlanma sürecinde, araştırma-geliştirme stratejilerinin, kalite politikalarının, öncelikli araştırma ve topluma hizmet alanlarının belirlenmesinde tavsiyelerde bulunmak.

c) Üniversitenin stratejik planının ve kalite güvence sisteminin uygulama sonuçlarını değerlendirmek ve gerektiğinde iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.

ç) Eğitim-öğretim programlarının oluşturulması ve güncellenmesinde dikkate alınması gereken güncel uluslararası, ulusal ve bölgesel ihtiyaçlar ile mezunların sahip olması beklenen yetkinlikler hakkında bilgi sunmak ve tavsiyelerde bulunmak.

d) Eğitim-öğretim programlarının bir parçası olan staj, proje, bitirme ödevi, tez gibi faaliyetlerin etkili biçimde yapılması için tavsiyelerde ve kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak.

e) Üniversitedeki eğitimleri süresince öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunan mentorluk/koçluk programlarının ve uzmanlık/iş hayatı deneyimlerinin aktarıldığı toplantıların düzenlenmesi için kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak.

f) Üniversitenin araştırma-geliştirme faaliyetlerinin güncel bilimsel ve toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak yapılabilmesi için öneri sunmak ve bu ihtiyaçların Üniversiteye yönlendirilmesi için kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak.

g) Üniversitenin öğrencilerini, akademik ve idari personelini kapsayan topluma hizmet projelerinin hazırlanması ve yürütülmesinde kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak.

ğ) Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli fiziki/teknik altyapı ve mali kaynaklar oluşturulmasında tavsiyelerde bulunmak.

h) İyi yönetişimin tesis edilmesi için tavsiyelerde bulunmak.

ı) Eğitim-öğretim, araştırma ve idari işler kadrolarının yetkinliklerinin korunmasına yönelik tavsiyelerde bulunmak.

i) Üniversitenin tanınırlığını artırmak için tavsiyelerde ve kurum düzeyinde girişimlerde bulunmak.