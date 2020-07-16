KSÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği!

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli birlik Günü Türkiye’nin her yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında KSÜ’ de “27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a Türkiye’de Askeri Müdahaleler Ve Demokrasi” konulu bir konferans düzenlendi.

Doç. Dr. Cengiz Şavkılı’nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta Türkiye’nin darbeler tarihi ve demokrasi yolundaki kararlı yürüyüşü anlatıldı.

Burada bir açıklama yapan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can bu konunun unutulmaması için üniversite olarak ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarının altını çizdi.