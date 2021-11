KSÜ'de 24 Kasım öğretmenler günü coşku ile kutlandı!

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Etkinlikleri kapsamında ilk program KSÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yazıcı, üniversite üst protokolü, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programının açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehit öğretmenlerimizi ve eğitime hizmet veren ebediyete göçmüş herkesi rahmet ve minnetle yâd ederek konuşmasına başlayan Rektör Can, tüm öğretmenlerin ve öğretmen adayı öğrencilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı

Eğitim hizmetlerinin ilk basamağı olan öğretmen eğitiminde KSÜ olarak önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Rektör Can, köyde sınıf öğretmeni olarak meslek hayatına başladığını ifade ederek, ‘Ben köy öğretmeni’ isimli şiirin dizelerini katılımcılarla paylaştı.

Öğretmen adaylarına tavsiyelerde bulunan Rektör Can, “Öğretmen, öğrenci olmalı; değişen ve yenilenen dünyada öğrenme sürecini sürekli devam ettirmeli. Öğretmen söylediğini yaşamalı ve yaşadığını söylemeli. Öğretmen, adaletli, güvenilir, şefkatli olmalı. Kontrollü olmalı ve her yönüyle örnek olmalı öğretmen. Öğretmen pozitif olmalı, çevresini motive etmeli, kontrollü olmalı ve eğitim ortamının her noktasının bilincinde, her öğrencinin farkında olmalı. Ve öğretmen her yönüyle donanımlı, etkili ve lider olmalı.” diye konuştu.

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yazıcı ise ‘ahlak’ eksenli milli ve manevi değerleri esas alan bir eğitim yönteminin çağımızın önemli birçok sorununun çözümüne fayda sağlayacağını söyledi.

Eğitim Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Hüseyin Erdoğan da kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirerek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Açılış konuşmalarının ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. öğretim Üyesi Ezgi Tekgül yönetimindeki Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan ‘Öğretmenler Günü Korosu’ öğretmen temalı ezgileri katılımcılar için seslendirdi.

Koronun alkış alan performansının ardından Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Edanur Samancı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

Program öğrenciler tarafından hazırlanan orotoryo gösterisi, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve protokol üyeleri tarafından katılımcılara teşekkür belgelerinin takdimi ve ardından gerçekleştirilen halk oyunları gösterisiyle son buldu.

