KSÜ'de Endüstride Yapay Zekâ’ Konulu Çevrim İçi Konferans Düzenlendi

KSÜ youtube kanalından canlı olarak yayınlanan ve BAUM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Canbay’ın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği çevrim içi konferansın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Yapay zekânın günümüzde savunma, sağlık, üretim, haberleşme, ulaşım, lojistik, otomotiv gibi pek çok alanda avantajlar sağladığını belirten Rektör Can, “Endüstri 4.0’ın beraberinde getirdiği yeni süreçler ve üretim-tüketim ilişkileri sonucunda, bir tarafta tüketicinin değişen dinamik ihtiyaçlarına anlık olarak uyum sağlayan üretim sistemleri, diğer tarafta ise birbirleriyle iletişim ve koordinasyon halinde olan makineler ve otomasyon sistemleri geliştirilmiştir. Bu kapsamda özellikle birbirleriyle haberleşen makineler ve karar vermede kullanılan zeki sistemler sayesinde, daha planlı üretim süreçleri oluşmuş, daha kaliteli hizmetler verilmeye ve ürünler oluşturulmaya başlanmış ve maliyetler azaltılmıştır.” dedi.

“Yapay zekânın sağladığı en büyük avantaj, veri analizi ile veriden hikmete ulaşma gerçeğidir.” diyen Rektör Can, “Yüksek başarımlı karar mekanizmalarının oluşturulabilmesi, ancak ve ancak, çeşitli sistemlerden toplanan verilerin işlenmesi ve anlamlı hale getirilmesi ile sağlanır. Bu bağlamda, mevcut sistemlerden verilerin toplanması önemli olduğu kadar, toplanan bu verilerin doğru bir şekilde işlenmesi ve anlamlandırılması da muhakkak ki önemlidir. Verilerin toplanması, işlenmesi ve anlamlandırılmasında güncel teknolojiler olan yapay zekâ başta olmak üzere, büyük veri, nesnelerin interneti, makine öğrenmesi gibi konularda üniversite-sanayi işbirliklerine büyük önem vermekteyiz. Özellikle bu konularda gerek Bilgisayar Mühendisliği bölümümüzün gerekse de Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezimizin her türlü işbirliklerine açık olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş’ta özellikle imalat, tekstil, gıda ve yazılım gibi sektörlerde gösterilen büyük başarıların, bu sektörlerde yapay zekâdan faydalanılması ile daha da ileri seviyelere geleceğini vurgulayan Rektör Can, alanında uzman konuşmacıların savunma, sağlık, üretim, nesnelerin interneti, dijital ikiz ve siber güvenlik konularında yapacağı konuşmaların önemli faydalar sağlayacağını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ise yapay zekânın son zamanlarda gittikçe daha güncel olan ve gündeme gelen konulardan biri olduğunu belirterek, bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile beraber yapay zekânın öneminin daha da arttığını söyledi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan alanında uzman isimlere, konferansı düzenleyen BAUM’a, ve katkı sağlayan sponsor firmalara teşekkür eden Rektör Yardımcısı Okumuş, konferansın verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından ilk konuşmayı Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar yaptı. Nacar, ‘Savunma Sektöründe Yapay Zeka ve sanayi 4.0’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ülkemizin öncü teknolojiler geliştiren sanayi firmalarından biri olan ve savunma cirosu bakımından dünyanın en güçlü 100 savunma şirketi arasında yer alan Havelsan’ın faaliyet alanları ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Dr. Mehmet Akif Nacar, konuya ilişkin yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Türk Beyin Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu ise ‘Sağlık Endüstrisinde Yapay Zekâ’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Zekâ ve yapay zeka, yapay zeka endüstrisi, sağlıkta büyük veri, yapay zeka ve gelecek, sağlıkta yapay zeka örnekleri başlıkları altında değerlendirmelerde bulunan Sağıroğlu, yürütücülüğünü gerçekleştirdiği Türk Beyin Projesini hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa da ‘Üretim Endüstrisinde Yapay Zekâ ve Optimizasyon’ başlığı altında, yapay zeka, optimizasyon, üretim endüstrisi konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapay zekâ yaklaşımlarından bahseden Prof. Dr. Derviş Karaboğa, üretim endüstrisinde yapay zekâ kullanımına ilişkin bilgiler verdi.

Konferans kapsamında; Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Özdemir ‘Endüstride Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zekâ’, University of Texas at Dallas USA Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kantarcıoğlu ‘Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler