KSÜ'de Göç Yolunda İnsanlık ve Hoşgörü Paneli düzenlendi

KSÜ Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Göç İdaresi Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Yunus Demir, il ve üniversite protokolü, kurum ve kuruluş temsilcileri, üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile göçmenler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, konuşmasına şehrimizde ve ülkemizde yaşayan göçmenlerin 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Gününü kutlayarak başladı.

Yunus Emre’nin insana ve insanlığa bakışını temel alan ve ‘Gelin tanış olalım’ sloganıyla düzenlenen panelin ve 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında gerçekleştirilen diğer organizasyonların hayırlar getirmesi temennisini dile getiren Vali Coşkun, programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise göç olgusunun insanlık tarihi kadar eski bir olgu olduğuna dikkat çekerek, Türk milletinin geçmişten bugüne bütün insanlığa ‘yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü’ anlayışıyla etnik kökenine bakmadan merhametle yaklaştığının altını çizdi.

KSÜ’de 1700’ü Suriyeli olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 uluslararası statüde öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatan Rektör Can, bu öğrencilerin diğer bütün öğrencilerimizin aldığı nitelikli eğitimleri alarak alanlarının gerektirdiği donanımla mezun olmaları için gereken bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.

‘Göç yolunda İnsanlık ve Hoşgörü’ panelinin faydalı olması temennisini ifade eden Rektör Can, başta Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü olmak üzere organizasyonun her aşamasında katkı sunan herkese teşekkürlerini sundu.

Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu da kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirirken, önemli göçmen rotaları üzerinde yer alan Türkiye’nin 190 farklı milletten göçmene ev sahipliği yaptığını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından KSÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü öğrencisi Cibutili Sahal Abdi Djama, Yunus Emre’nin ‘Gelin Tanış Olalım’ şiirini seslendirdi.

Programın devamında ise iki oturumdan oluşan panele geçildi. KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı’nın moderatörlüğündeki ‘dünden Bugüne Göç’ başlıklı ilk oturum kapsamında; Sakarya Üniversitesi Diaspora Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Bezci ‘Göçün Tarihi ve Gelişimi’ başlıklı sunumunu gerçekleştirirken, Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsünden Doç. Dr. Yücel Karadaş göçmenlerin ekonomik ve toplumsal hayata entegrasyonu konusunda değerlendirmelerde bulundu.