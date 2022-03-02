KSÜ'de Kadın ve Spor söyleşisi gerçekleşti

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Kahverengi Salonda gerçekleştirilen söyleşide Olimpiyat Atleti Paralimpik Yüzücü Sevilay Öztürk Halter Avrupa Şampiyonu Melike Günal spor alanında yaşadıkları tecrübeleri paylaştı.

Programın açılış konuşmasını yapan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can sporun ve sporcunun ve bununda ötesinde kadının çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Ardından Kahramanmaraş Gençlik Ve Spor İl Müdür Cemil Boz hafta boyunca yapılan etkinlikleri önemsediklerini dile getirdi.

İlk olarak söz alan Paralimpik Yüzücü Sevilay Öztürk çok çalışarak zorlu yolları kat ettiklerini dile getirdi.

Ardından Halter Avrupa Şampiyonu Melike Günal sporculuk hakkındaki bilgi ve tecrübelerini anlattı.

Daha sonra Besteci Melek Ayçin Yıldırım’ın dinleyenleri hayran bırakan piyano resitali ile program son buldu.