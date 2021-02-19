KSÜ'de "Kahramanmaraş ve Üniversite" çevrimiçi çalıştayı düzenlendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü ve KSÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından ‘STK Perspektifinden Kahramanmaraş ve Üniversite’ konulu çevrim içi çalıştay düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

KSÜ yönetimi olarak şehirdeki kurum ve kuruluşlarla etkili ve verimli işbirliklerini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Bu çalıştayda bu çalışmalara katkı sağlayacak bir etkinlik. Siz değerli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüş ve önerileri ile daha verimli çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Bu toplantının üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, sizlerin şahsında katılım sağlayan bütün sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Pandemi sürecinin ardından yüz yüze etkinliklerde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeyi arzu ettiklerini ifade eden Rektör Can, “Sivil toplum kuruluşları kültür, sanat, eğitim, ekonomi gibi pek çok alanlarında resmi kurum ve kuruluşlara önemli katkılar sağlıyorlar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak şehrimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla etkili ve verimli işbirlikleri ve protokolleri önemsiyoruz. Bu çalıştay kapsamında da sizlerle bir araya gelerek üniversitemize ilişkin görüş ve önerilerinizi dinlemek istedik.” dedi.

Üniversitemizin güncel durumuna ilişkin katılımcıları bilgilendiren Rektör Can, şehrin ve ülkenin ekonomisine katma değer sağlamak amacıyla yürütülen ve planlanan projelerden bahsetti.

“Üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak her görüş bizim için değerli ve önemlidir. “diyen Rektör Can, “Bu manada yapıcı eleştirileriyle, görüş ve önerileriyle yönetim sürecine katkı sunan bütün sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burcu Erşahan ise sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülecek işbirliğiyle şehrimize ve ülkemize katkı sağlamak amacıyla bu çalıştayı düzenlediklerini belirterek, çalıştayın bu manada önemli bir farkındalık oluşturacağını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Bakan’ın moderatörlüğünde çalıştay programına geçildi.

Çalıştay kapsamında Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri söz alarak, KSÜ hakkındaki görüş, öneri ve beklentilerini sıraladılar.

Çalıştayda ele alınan konu, görüş, öneri ve eleştiriler sistem bütünlüğü içerisinde değerlendirmeye alınarak, üniversite eğitim, öğretim, bilim, teknoloji ve yönetim süreçlerine dâhil edilecek.