KSÜ'de Kahramanmaraş’ın milli mücadelesi anlatıldı!

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa; KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak, Prof. Dr. Kadir Saltalı, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, KSÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Fatih Tiyek, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansın konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı yaptı. Toplumların değer ve kimliklerine sahip çıkarak varlıklarını sürdürdüklerini, kimlik ve değerlerini geleceğe aktaramayan toplulukların yozlaşmaya mahkûm olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, düzenlenen bu tür etkinliklerle bu değerleri canlı tutmanın ve gelecek nesillere aktarmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı’nın açılış konuşmalarının ardından KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Alparslan, ‘Arşiv Belgelerine Göre Maraş Milli Mücadelesi’ başlıklı konferans sunumunu gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinin 100. yılında ‘Arşiv Belgelerine Göre Maraş Milli Mücadelesi’ konulu bir çalışma gerçekleştirerek bu çalışmayı kitap olarak yayımlayan Doç. Dr. Erhan Alparslan, Maraş Milli Mücadelesini Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinde yer alan arşiv belgeleri üzerinden anlattı.

Maraş Milli Mücadelesinin genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, yediden yetmişe topyekûn bütün şehrin mücadelesi olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Erhan Alparslan, bu sebepten istiklal madalyasının bütün şehre verildiğini söyledi.

Konferans sunumunun ardından Doç. Dr. Erhan Alparslan, 2020’de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yayımlanan Arşiv Belgelerine Göre Maraş Milli Mücadelesi adlı kitabını Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zek