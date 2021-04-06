KSÜ'de kütüphane haftasını kutladı

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları, üniversite üst yöneticileri ve personelin katılımıyla Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

KSÜ’ye bölgenin en donanımlı ve büyük kütüphanelerinden birini kazandırdıklarını ifade eden Rektör Can, “Devletimizin desteğiyle yeni kütüphane binamıza ve kongre merkezimize kavuştuk. Bize düşen görev bu yatırımları en güzel şekilde değerlendirerek hizmete dönüştürmektir.” diye konuştu.

Rektör Can, toplumumuz ve gençlerimizin daha çok okumasına ve kitapla buluşmasına vesile olması temennisiyle Kütüphane Haftası’nı kutlayarak konuşmasını tamamladı.

KSÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mehmet Bilmen ise daire başkanlığı olarak yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi.

Açılış konuşmalarının ardından KSÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli Kütüphaneci Gökçe Değirmenci, Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç Kütüphanesi tanıtım sunumunu gerçekleştirdi.

Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç Kütüphanesinin yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Değirmenci, kütüphane binası içerisinde 948 kişilik oturma alanı, 500 metrekare nadir eserler ve özel koleksiyonlar salonu, 16 tek kişilik okuma odası, 6 kişi kapasiteli 14 grup çalışma odası, 44 kişilik e-araştırma salonu ve multi-medya salonu, 117 kişilik eğitim salonu, sergi salonu, kafeterya, personel ofisleri yer aldığını söyledi.

Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç Kütüphanesinin 200 bin kitap kapasitesi bulunduğunu belirten Değirmenci, kütüphane bünyesinde 73.890 kitap, 214.257 elektronik kitap, 6044 tez, 296 görsel-işitsel materyal, 430 dergi ve 20.128 süreli yayının kullanıcıların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Tanıtım sunumunun ardından Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, katılımcılarla birlikte yeni kütüphane binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Program, sessiz kitap okuma etkinliğinin ardından son buldu.