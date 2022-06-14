KSÜ'de mezuniyet heyecanı yaşandı!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2021-2022 Eğitim öğretim yılı, Lisansüstü ve Doktora öğrencilerini düzenlenen törenle mezun etti.
KAHRAMANMARAŞ 14.06.2022, 16:04 14.06.2022, 18:20
KSÜ’lü öğrencilerin mezuniyet sevincine, akademisyenler, mezunlar ve aileleri de ortak oldular.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Adil Akyüz, 700 öğrencimizi mezun etmenin sevincini yaşıyoruz dedi.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’da, üniversitemizde doktora öğrencilerimize ilk defa diploma ve yemin töreni yaptık” dedi.
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