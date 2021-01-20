KSÜ'de Sağlık Çalışanları aşılanıyor
KSÜ Uygulama ve Araştırma hastanesinde yaklaşık bin 600 personel aşılandı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Aykut Urfalıoğlu
Başhekim Yardımcısı Aykut Urfalıoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 1600 personelin aşılandığını söyledi.
Doç.Dr. Aykut Urfalıoğlu, aşı hakkında bilinmeyenleri aksu habere anlattı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Aykut Urfalıoğlu konuşmasına şöyle devam etti;
“Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda 14 Ocak Perşembe günü itibariyle tüm sağlık personelinin aşılanma işlemine başladık. Şu anda da yaklaşık 1600 civarı personelimiz aşılanmış durumda. Bugün itibariyle bakanlığımızdan gelen bilgiye göre gece 24.00 itibariyle çalışanlarımızın aşılanma işlemi bitecek yine dün itibariyle 80 yaş ve 90 yaş üzeri hastalar yaşlı bakım evinde Çalışanlar ve hastalar yine aşılanma işlemlerine başlandı. Yani bakanlığımızdan Bize gelen öneriler doğrultusunda işlemlere devam edeceğiz” dedi.
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