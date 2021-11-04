KSÜ'de Yangın Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Daire başkanlıklarının yer aldığı binanın bahçesinde gerçekleştirilen tatbikata üniversitemiz Genel Sekreteri Doç. Dr. Fatih Tiyek, daire başkanları ve idari personel katıldı.

KSÜ Sivil Savunma Uzmanı Mustafa Demir tarafından yangın anında yapılması gerekenleri uygulamalı bir şekilde göstererek söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım konularında da bilgi verdi.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği oluşturulan yangına en kısa sürede müdahale edilirken, temsili yangından dolayı mahsur kalan çalışanları ‘Bina Acil Durum Ekipleri’ tarafından sedye ve tekerlekli sandalye ile kurtarıldı.

Sivil Savunma Uzmanı Mustafa Demir üniversite personeline yangın tüplerinin nasıl kullanılacağını alevlere hangi yönden müdahale edeceğini uygulamalı olarak anlatı.

Düzenlenene tatbikat hiçbir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanırken, üniversitemizin diğer birimlerinde de ilerleyen günlerde yangın tatbikatları düzenlenecek.