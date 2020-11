KSÜ'den 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' etkinliğine destek

Kahramanmaraş Çınarlı Köyü Ağaçlandırma Sahasında düzenlenen etkinliğe Covid-19 pandemi tedbirleri doğrultusunda sınırlı katılım sağlandı. Etkinliğe Kahramanmaraş Vali Vekili Erol Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, KSÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Serin, KSÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi ve Orman Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Kadir Karakuş ile kurum-kuruluş temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Çatalçam, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kahramanmaraş’ta 28 noktada 156 bin 200 fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Açılış konuşmasının ardından fidan bağışında bulunan kuruluşlara sertifikaları Vali Vekili Erol Özkan tarafından verildi. Törenin ardından fidan dikim etkinliğine geçilirken, il protokolü üyeleri ve katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen fidan dikim etkinliğine KSÜ ailesi olarak gönülden destek olduklarını ifade etti.

“Fidan demek, gelecek demek” diyen Rektör Can, KSÜ’nün personel ve öğrencileriyle birlikte bu hissiyatta olduğunu ve bu tür etkinliklere her zaman destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Peygamber Efendimizin (sav) ‘Kıyamet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fide bulunsa, kıyamet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın.’ hadis-i şeriflerini ve Fatih Sultan Mehmet’in ormanlardan bir dal kesenin alacağı ağır cezaya ilişkin sözlerini hatırlatan Rektör Can, “Fidan dikmek bizim inanç ve kültürümüzde önemli bir yere sahip. Millet olarak Peygamberimizin (sav) ve ecdadımızın çizgisinde yaşamaya devam etmeli, fidan ve ağaç sevgisini gelecek nesillere aşılamalıyız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı bu seferberliğin geleceğe dönük önemli bir girişim olduğunun altını çizen Rektör Can, “Bizlerde her personelimize, her öğrencimize en az bir fidan dikmelerini tavsiye ediyor ve yıl boyunca bu yöndeki çalışmaları destekliyoruz.” dedi.

Pandemi nedeniyle, etkinlik sahalarına gidemeyip kampanyaya uzaktan katılım sağlamak isteyen vatandaşlara, yaşadıkları ortamı güzelleştirmeleri ve yeşil örtüyü geliştirmek amacıyla evlerinin etrafına veya site bahçelerine fidan dikmelerini teşvik edilmesi için talep edenlere bedelsiz fidan verilecek