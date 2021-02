KSÜ'den tanıtım atağı

Üniversitemiz Tanıtım Birimi, Ocak Ayı içerisinde Eket Fuarcılık tarafından düzenlenen çevirimi içi fuarlara katılarak, tanıtım ve bilgilendirmelerde bulundu. 9 Ocak Hatay, 16 Ocak Gaziantep, 23 Ocak Adana ve 30 Ocak Mersin çevirim içi üniversite tanıtım fuarlarına katılan KSÜ Tanıtım Birimi, aday öğrencilerin üniversitemiz ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

KSÜ olarak tüm alanlarda en iyiyi hedeflediklerini belirten üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversitenin marka değeri açısından tanıtım faaliyetlerini önemsediklerinin altını çizdi.

Üniversitemizde hayata geçirilen projelerin duyurulmasında önemli yeri olan tanıtım etkinliklerini pandemi döneminde çevirim içi olarak devam ettirdiklerini söyleyen Rektör Can, üniversitelerin aday öğrencilerle buluşmasına vesile olan Eket Fuarcılığa teşekkür etti.

“2021’in ilk ayı içerisinde 4 çevirim içi fuara katıldık.” diyen Rektör Can, “Kahraman şehrimizi ve üniversitemizi her fırsatta ve her platformda tanıtmaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinde de tanıtım faaliyetlerini aksatmıyoruz. Bilgimiz dâhilindeki tüm fuarlara katılıyor, şehrimizi ve üniversitemizi en doğru ve en etkili yöntemlerle anlatıyoruz.” dedi.